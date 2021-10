Evra e la lite con Vidic: “Non ci siamo parlati per 3 mesi e anche in campo…”

Il francese ricorda un periodo al Manchester United molto particolare vissuto col collega di difesa

Patrice Evra si racconta e lo fa nel corso di un evento per Maui Jim, partner del Manchester United , nel quale ha rivelato di aver avuto qualche contrasto con il suo ex compagno di squadra, nonché grande amico, Nemanja Vidic . I due non si erano parlati per diversi mesi avendo anche qualche problema sul terreno di gioco.

LITE - Il racconto dell'ex terzino francese, presente sul sito del Manchester United, parte dalla forte litiga avuta con l'ex centrale anche se il motivo è rimasto top secret: "Io e lui ci amiamo e siamo molto amici, ma devo ammettere che una volta abbiamo anche litigato", ha detto Evra. "Siamo rimasti anche 3 mesi senza parlarci. Ma non solo fuori dal campo, anche durante le partite. Non comunicavamo di proposito e infatti Ferguson non voleva che Vidic giocasse centrale dalla mia parte. Ha dovuto sposta Rio Ferdinand per permettere alla squadra una maggiore comunicazione in difesa".