Evra: “Fino a quando il City non vincerà la Champions sarà solo vicino di casa rumoroso”

Il francese ex Manchester United punge i rivali Citizens

STOCCATA - "Sono impressionato dal lavoro di mister Guardiola. Io ho perso 4 finali di Champions, non dimentichiamo quella con la Juve... Ciò che sta facendo Pep col City è incredibile, ma non credo riesca a vincere la Champions League", ha detto Evra che poi ha proseguito con una frecciata non indifferente. "Finché non ce la farà, il Manchester City resterà solamente un rumoroso vicino di casa", le dichiarazioni del francese sempre.