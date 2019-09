Evra, ritorno a casa: primo giorno da aiuto-allenatore dell’U18 del Manchester United

Patrice Evra torna protagonista sui social, questa volta, però, non per uno dei suoi video esilaranti ma per festeggiare il “primo giorno” da aiuto-allenatore.

Ebbene sì, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l’ex terzino francese non ha potuto fare a meno di tornare a calpestare l’erba del rettangolo verde e, come lui stesso ha mostrato su Instagram, ha annunciato di aver portato a termine il suo primo giorno da allenatore.

Come spiega il Sun, Evra è tornato al Manchester United sotto vesti inedite: l’ex giocatore anche della Juventus sarà l’aiuto-allenatore dell’Under 18 del club. Il francese aiuterà quindi Neil Ryan nella crescita dei giovani talenti dei Red Devils con la voglia di fare esperienza e, un giorno, allenare, magari, la prima squadra inglese.