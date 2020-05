Evra rivela: “Con Ferguson al Manchester United eravamo come robot”

Intervistato dal podcast ufficiale del Manchester United, il francese Patrice Evra ha raccontato anche alcune particolarità del periodo sotto la guida di Sir Alex Ferguson: “Eravamo saliti sul pullman perché eravamo molto stanchi e c’era una fila incredibile di persone che aspettavano e i giocatori dicevano: se questo non firma, non lo faccio nemmeno io”, ha rivelato il francese. “Così salimmo tutti. All’improvviso vedo Sir Alex Ferguson giù a firmare autografi, uno dopo l’altro. Giuro che saranno stati almeno 45 minuti a firmare. Firmò autografi a tutti. Quando salì sull’autobus ci gridò: ‘Cosa credete che sia? Sono persone che pagano i vostri stipendi, persone che sono venute a vedervi! Ora scendete in quella ca**o di strada e firmate!’. Così siamo scesi tutti a firmare. Ferguson ci ha insegnato ad essere come robot. Non credo di poter essere considerato un umano quando giocavo per il Manchester United. Quando vincevamo, quando facevamo qualcosa di buono, non era contento. Semplicemente, ci diceva: ‘Ben fatto, figliolo’”.