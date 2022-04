Evra sta con Lukaku: “Ha sbagliato a lasciare l’Inter ma chi lo critica…”

Il commento del francese sul centravanti ora al Chelsea

Criticato e apparentemente fuori dal progetto Chelsea, RomeluLukaku continua a far parlare di sépiù per i problemi con Tuchele e il mercato che per il campo. Eppure, secondo l'illustre parere di Patrice Evra, molti commenti ricevuti dal belga sono ingenerosi. Parlando a Prime Video, come riportato da Voetbalprimeur, l'ex esterno francese, con un passato anche in Italia con la maglia della Juventus, ha difeso il centravanti spiegando la sua difficile annata.