Evra stronca Griezmann: “Non è capitano della Francia perché non è leader. Non parla”

DURO - Sul tema, Evra è stato, come al solito, molto diretto: "Mbappé capitano? Dobbiamo stare tutti dietro a lui, ormai è stato scelto e la cosa non cambierà, è così. Dopo Antoine (Griezmann, ndr) è quello con più presenze, ma attenzione: penso che sia molto intelligente". Poi, parlando della personalità di Griezmann: "Personalmente quando ero lì, non parlava. È il capitano del gruppo per la sua gioia di vivere, ma non è uno che fa un discorso prima della partita, non è uno che fa gruppo, non è un leader. Dopo, con la sua esperienza, potresti dargli la fascia certo ma...".