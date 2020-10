Evra stronca il Manchester United: “Sconfitta imbarazzante. Chi gioca contro di loro sembra il Bayern o il Real…”

Il suo cuore e la sua fede non possono sicuramente essere discussi e dunque fanno ancora più male le critiche che Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, rivolge ai Red Devils dopo la pesantissima sconfitta in Premier League contro il Tottenham per 6-1. Ospite di Sky Sports, l’ex giocatore anche degli inglesi ha commentato il k.o. della squadra di Solskjaer senza mezze misure.

Evra: “Manchester United imbarazzante”

“Ogni squadra contro il Manchester United assomiglia al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern Monaco”, ha dettpo Evra. “Non voglio davvero ridere in questo momento, sono davvero arrabbiato. Dopo un risultato di questo tipo devi capire che stai mettendo in imbarazzo tutto il club, la storia della società. I giocatori devono guardarsi allo specchio ed essere onesti: sono stati imbarazzanti. La pausa per le nazionali è un male adesso perché i giocatori dovrebbero rimanere uniti per superare insieme questa gara. Invece saranno lontani”.