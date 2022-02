Evra stronca Shaw: “Non attacca per imposizione religiosa? Una volta Ferguson…”

Il commento dell'ex Manchester United sulla gara di Champions

Patrice Evra ha commentato ai microfoni di Prime Video il pareggio per 1-1 tra Atletico Madrid e Manchester United nella gara d'andata degli ottavi di Champions disputata al Wanda Metropolitano. L'ex terzino Red Devils si è soffermato sulla prestazione di Luke Shaw , al quale non ha riservato certo dei complimenti. Poi, sempre con i suoi soliti modi sopra le righe, il francese ha svelato anche un particolare aneddoto sulla sua carriera.

DURO - "Mi ha deluso, come Lindelof. Lui di più, Alex Telles è entrato e ha dato un altro passo alla squadra e ha messo dentro 2-3 cross. Lui non è mai andato sul fondo", ha esordito Evra che poi si è lasciato andare ad un retroscena di quando vestiva la maglia dello United: "Una volta passai indietro a van der Sar e Ferguson mi disse che se lo avessi rifatto, avrei guardato il resto della partita al suo fianco. Non capisco: forse ha scelto di non attaccare per imposizione religiosa", ha concluso sempre riferendosi a Shaw.