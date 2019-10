Evra torna al Manchester United? “Stiamo parlando per un ruolo di coaching…”

Oltre ad aver parlato della propria carriera da calciatore, dagli avversari più temibili all’esperienza con la maglia della Juventus, Patrice Evra ai microfoni di Sky Sport ha lasciato aperta la possibilità di tornare in pianta stabile al Manchester United, che è stato casa sua dal gennaio 2006 fino al 2014: “I colloqui per tornare sono in corso, stiamo lavorando lontano dai riflettori, potrei prendere un determinato ruolo ma ora non posso dire altro, vedremo cosa accadrà – ha detto il nazionale francese, ritiratosi dal calcio giocato solo qualche mese fa -. Nella mia vita posso fare tutto, ma voglio un impiego in cui possa sporcarmi le mani, vorrei che lo United tornasse ad essere nuovamente fra i top club mondiali”.

Sul fatto di aver lasciato il calcio giocato da poco: “Mi sto godendo la vita e ho iniziato a fare l’aiuto-allenatore dell’Under 18 del Manchester United. Ma sia chiaro: non sto lavorando per lo United, sto solo facendo una sorta di apprendimento”. Evra aveva anche espresso su Twitter la propria volontà di voler dare una mano a Ole Gunnar Solskjaer, vedremo quale opportunità avrà all’interno del club.