Evra, torna in campo: protagonista col Brentham FC

Patrice Evra ci ripensa e torna in campo con il Brentham FC, in Inghilterra. La leggenda del Manchester United, con un passato anche alla Juventus, dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 2019, ha ripreso il suo ruolo di terzino sinistro, ma solamente per allenarsi. Lo ha fatto nel weekend appena trascorso con la maglia del club inglese che milita in undicesima divisione.

Evra scende in campo con il Brentham FC

Il francese è stato illustre ospite del club inglese e ha sfruttato l’occasione per allenarsi un po’ in vista della partita di Soccer Aid di quest’anno. Il 6 settembre, infatti, tra le tante stelle del calcio che si sfideranno per l’evento benefico organizzato in Inghilterra ci sarà anche il francese. Per evitare “brutte figure”, Evra ha deciso di fare un allenamento speciale giocando una partita verae il Brentham FC è stato ben felice di accoglierlo.

Su Twitter i vari ringraziamenti per l’occasione con Evra che ha scherzato con l’ex compagno di squadra al Manchester United Giggs per aver indossato il suo numero di maglia (l’11).

