Evra, tradizione all’Old Trafford: mangia l’erba del campo da gioco in diretta

Patrice Evra campionissimo del passato ma anche vero e proprio showman davanti alla tv. La conferma è arrivata nelle scorse ore quando si è trovato a commentare la sfida di Premier League tra Manchester United e Tottenham per Amazon Prime Video.

In compagnia di Henry e del CT del Belgio Roberto Martinez , oltre che di Gabby Logan , presentatrice, l'ex terzino francese ha dato spettacolo rispettando quella che, evidentemente, è una sua tradizione ogni volta che mette piede all'Old Trafford.

ERBA - "Questa è casa mia, la chiamo casa, sì", ha detto Evra. "C'è un po' di vento, ma ragazzi tranquilli, ho chiesto a qualcuno di spegnere l'aria condizionata (ride ndr). E sì, certo, se me lo chiedete, ogni volta che vengo qui lo faccio sempre. Tu lo sapevi Gabby? Mangio sempre l'erba del campo per sentire se è tutto ok".