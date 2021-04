Ex Arsenal Frimpong: “Calciatori russi bevono vodka e corrono come Bolt. Futuro? Farò l’attore pornografico”

Emmanuel Frimpong ex calciatore inglese naturalizzato ghanese, ha svolto tutta la trafila nelle giovani dell’Arsenal e poi ha debuttato con i Gunners nel 2011. L’ex centrocampista ha giocato anche in Russia in prima divisione con l’Ufa e con l’Arsenal Tula. Intervistato da Sport24.ru Frimpong ha svelato qualche aneddoto legato alla sua avventura in Russia e anche qual è il suo desiderio. “Della Russia mi ha sorpreso di più la condizione delle strade che sono pessime. Io ho vissuto molto in Inghilterra e le strade sono meravigliose ovunque. Ma quando sono arrivato a Ufa, sono rimasto scioccato di un’atra cosa: in Russia i calciatori sono sempre in forma ma la verità è che la mattina bevono vodka e poi corrono come Usain Bolt. Futuro? Vorrei tornare a Ufa e fare l’attore pornografico con 20 ragazze tartare (ride…). Ufa è un posto che amo con tutto il cuore e ci lavorano persone fantastiche. La Russia è diventata un posto speciale per me e vorrei tornarci”.