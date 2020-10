Ex calciatore Barcellona B cambia nome: si chiamerà Goku in onore del noto cartone giapponese

Joan Roman, ex giocatore anche della squadra B del Barcellona, ha deciso di cambiare nome. Nulla di così tanto strano, se non fosse che ha optato per… Goku, nome del celebre personaggio della serie animata giapponese Dragon Ball.

Joan Roman: il cambio nome e i motivi

Il ragazzo lo ha annunciato sui social con un lungo messaggio in cui ha spiegato le motivazioni e ha anche chiesto rispetto per la sua scelta. Come riportano Mundo Deportivo e Goal, Joan Roman ha in Goku un vero e proprio esempio di vita e ne condivide i valori e la forza di volontà. “Sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quanto di positivo mi ha lasciato, ma ora sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con ciò che per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre avanti”.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, il calciatore ha già cambiato il suo nickname diventato appunto Goku Roman salutando, forse definitivamente, Joan. Una decisione che non deve essere per forza condivisa da tutti ma che v, senza dubbio, rispettata.