Ex fisioterapista del City: “Milner assomiglia a Cristiano Ronaldo…”

Il confronto tra i due calciatori per quanto riguarda gli allenamenti e la longevità nel calcio

James Milner un po' come Cristiano Ronaldo, almeno in termini di longevità e dedizione al lavoro fisico negli allenamenti. Questo in sintesi il pensiero di Paul Webster , ex storico fisioterapista del Manchester City che ha conosciuto da molto vicino il calciatore inglese ora al Liverpool .

Intervistato da Goal, l'uomo ha parlato del segreto dell'integrità di Milner con tanto di paragone con il cinque volte Pallone d'Oro portoghese: "Sono le piccole cose che fa ogni giorno che compongono l'intero pacchetto. Quando lo vedo giocare adesso, è come se il tempo non fosse passato ; è come se fosse 10 anni fa. James è probabilmente un po' più meticoloso ora nel cibo e nelle bevande e in quello che fa nel suo stile di vita generale".

E ancora: "L'ho visto giocare contro il Chelsea ed era probabilmente uno dei più in forma in campo. Sembra giovane, sembra in forma, probabilmente ha l'8% di grasso corporeo o qualcosa di ridicolo. È un po' come Ronaldo. Non ho mai lavorato con Ronaldo, ma conosco persone che l'hanno fatto. James non tocca l'alcol, è meticoloso su quanto mangia. Vuole essere più in forma e più forte con il passare dei mesi. Non è una sorpresa per me che stia ancora giocando e andrà avanti ancora per qualche anno".