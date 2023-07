Ex Genoa Miura non molla: prolunga con l’Olivarense e giocherà a 57 anni

Incredibile ma vero Kazu Miura, non smetterà di giocare anche quando sta per spegnere 57 candeline. Il giapponese, ex centravanti del Genoa, tornato in Europa per indossare la maglia dell’União Desportiva Oliveirense, club di città di Oliveira de Azemeis, che partecipa al campionato cadetto del Portogallo, ha deciso di continuare ancora con la stessa società. Alla fine del contratto, il giapponese avrà 57 anni. Nella stagione 2022/23, Miura ha preso parte a tre partite, per un totale di 26 minuti in campo nella stagione 2022/23. Arrivato in prestito dallo Yokohama nel gennaio 2023, Miura entrerà nella sua 39esima stagione da calciatore professionista.