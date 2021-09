Ex Milan Keisuke Honda va in Lituania e firma per il Suduva

Nuova avventura per il 35enne ex rossonero

L'ex centrocampista del Milan Keisuke Honda continuerà la sua carriera nel campionato lituano. Il 35enne giapponese è diventato un giocatore del Suduva firmando un contratto fino al 31 dicembre 2021 con i tre volte campioni della Lituania che sono in vetta alla classifica dopo 26 turni di campionato. Dal 2010 al 2013, Honda ha giocato in Russia con il CSKA Mosca, collezionando 127 partite per la squadra dell'esercito, in cui ha segnato 28 gol e fornito 29 assist. Dopo l'avventura al Milan Keisuke Honda ha girato l'intero pianeta: dall'Australia al Brasile, passando per il ruolo di ct della Cambogia. Da marzo 2021 ha giocato in Azerbaigian, al Neftci Baku.