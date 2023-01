Ex Spartak Carrera: “Mi piacerebbe allenare la nazionale russa”

Il tecnico non ha avuto offerta dall'Italia e pensa di tornare in Russia

L'ex allenatore dello Spartak Mosca Massimo Carrera viene ancora ricordato per il titolo conquistato con la squadra capitolina. Il tecnico ha espresso il desiderio di guidare la nazionale di calcio russa. “Mi piacerebbe guidare la nazionale russa. Sarebbe interessante per me questa esperienza ", ha detto Carrera in un'intervista a RB Sport. Carrera ha lavorato allo Spartak dal 2016 al 2018. Sotto la sua guida, i biancorossi sono diventati campioni di Russia nel 2017. Carrera ha anche allenato il Paok in Grecia e il Bari.