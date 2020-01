FA Cup, a 40 anni salva la squadra dall’eliminazione: la favola di Wilbraham

La FA Cup regala storie e emozioni incredibili. Sicuramente uno dei volti della giornata è quello di Aaron Wilbraham. L’attaccante milita nel Rochdale, squadra di League One, avversaria del Newcastle. Nonostante tra le due formazioni ci siano due divisioni di differenza, la squadra sfavorita non solo è riuscita a difendersi al meglio, ma è pure stata in grado di pareggiare per 1-1, costringendo i più quotati avversari al replay. E l’impresa è stata merito di Wilbraham, bravo a farsi trovare pronto per siglare un gol importantissimo. Una rete che vale molto anche in virtù dell’età anagrafica dell’attaccante che ha compiuto 40 anni esatti il 21 ottobre scorso.