FA Cup, Ancelotti eliminato: Jones lancia il Liverpool, Everton k.o. 1-0

Niente da fare: il Liverpool proprio non si ferma. I Reds vincono ancora una volta. Stavolta la marcia degli uomini di Jurgen Klopp non riguarda la Premier League, ma la FA Cup. I campioni d’Europa regalano il primo dispiacere a Carlo Ancelotti: l’Everton del tecnico italiano va al tappeto. Decisivo il gol Jones al 71′ che batte Pickford con una conclusione a giro perfetta sul secondo palo. Fino a quel momento la gara era rimasta in equilibrio. Nel primo tempo l’Everton si era divorato tre occasioni da gol nitide con Calvert-Lewin, Holgate e Richarlison. Il Liverpool ha replicato con Origi sul finire del primo tempo prima di trovare la rete della vittoria. Per Ancelotti è la prima battuta a vuoto, ma l’occasione per la rivincita arriverà presto.