FA Cup, l’Aston Villa conferma: con il Liverpool si gioca… con gli U23 e gli U18

“The show must go on”. Siamo sicuri che nei dialoghi tra l’Aston Villa e la Federcalcio inglese questa frase sarà uscita almeno una volta. Le parti erano in discussione per capire se il match tra i Villans e il Liverpool di FA Cup potesse disputarsi o meno a seguito del focolaio di coronavirus tra i giocatori del club di casa. La FA ha deciso in mattinata che la partita del terzo turno di Coppa si giocherà regolarmente questa sera.

Nella giornata di ieri l’Aston Villa aveva comunicato che i club stavano lavorando con la federazione per riuscire a disputare comunque la gara e alla fine ecco l’esito positivo: la sfida si farà anche se i Villans scenderanno in campo, per evitare problemi di contagi nei confronti dei Reds, con gli Under 23 e gli Under 18. L’intera prima squadra, infatti, sarà assente, così come lo staff tecnico, lo staff medico, massaggiatori e magazzinieri.