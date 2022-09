FA Cup, portiere del Blackfield & Langley espulso dopo aver urinato nella siepe

Episodio clamoroso in una gara di qualificazione di FA Cup: Maseko, portiere del Blackfield & Langley FC Connor è stato espulso a 14 minuti dal fischio finale per aver urinato in una siepe durante la partita contro lo Shepton Mallet. "La palla era uscita per un calcio d'angolo. Lui aveva bisogno di andare in bagno, così è andato dietro a una siepe e i giocatori avversari hanno iniziato a gridare dicendo 'Cosa sta facendo?'. Allora l'arbitro si è avvicinato e gli ha mostrato il cartellino rosso. Sono rimasto sbalordito, siamo tutti scioccati dalla decisione", ha detto il co-manager del Blackfield & Langley Conor McCarthy.