FA Cup, Tielemans piega il Chelsea e regala il trofeo al Leicester

Decisivo il gol del belga

La Fa Cup va al Leicester che con una prodezza del centrocampista Tielemans batte il Chelsea a Wembley in uno stadio storico con 21 mila spettatori. La rete del belga regala alle Foxes la prima FA Cup della loro storia. Per il Chelsea è la prima finale di maggio (la seconda è la quella di Champions contro il City). All'89' il Var annulla la rete del pareggio per fuorigioco. Per Tuchel una grande amarezza che lascia scorie negative in vista della Champions League. Un successo storico quello della squadra allenata da Brendan Rodgers che si aggiudica per la prima volta nei suoi 137 anni di storia l’ambito trofeo. Dopo quattro sconfitte in finale di FA Cup, le Foxes riescono finalmente ad alzare al cielo il trofeo arrivato alla sua 140esima edizione.