FA Cup, Wilbraham eroico in Rochdale-Newcastle: segna a 40 anni su assist di un 17enne

Aaron Wilbraham, classe 1979, Luke Matheson, classe 2002. Sono loro gli eroi del pomeriggio. I due calciatori sono stati protagonisti della rete del pareggio nel match tra Rochdale-Newcastle in FA Cup. 40 anni il primo, autore del gol, 17 il secondo, assist-man nell’occasione.

Siamo al minuto 77 quando il giovane Matheson scatta sulla corsia esterna destra e mette in mezzo il pallone sul quale, il quarantenne Wlbraham si avventa: controllo e rete che vale l’1-1 finale. Assist al bacio e rete da incorniciare per l’accoppiata che vanta ben 23 anni di differenza: assist e goal, con una differenza di ventitre anni. Una storia pazzesca che mette la ciliegina sulla torta anche sul risultato sorprendente della sfida. Il Rochdale, infatti, milita nella terza serie inglese, mentre come noto il Newcastle è club di Premier League.