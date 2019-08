Fabregas difende Hazard: “Eden grasso? Forse non hanno visto cosa ha fatto in Premier…”

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, ex Barcellona, ha parlato a Radio Marca di alcuni temi caldi del calcio spagnolo e non solo. Il classe ’97 è intervenuto in merito ad alcune vicende che riguardano il suo ex compagno ai tempi del Chelsea Eden Hazard, accusato di essere sovrappeso.

Non solo. Fabregas ha anche ammesso un retroscena di mercato che lo riguarda: un interessamento passato del Real Madrid e la sua scelta di andare, invece, ai rivali del Barcellona.

HAZARD – Sette kilogrammi di troppo, questa l’accusa mossa al talento belga Hazard, arrivato questa estate a Madrid, sponda blanca. Fabregas difense il suo ex compagno e amico: “Mi sorprende si parli di questo. Forse la gente non ha visto il suoi sette anni al Chelsea. Forse la pre season al Madrid è stata dura, ma non ho dubbi sul fatto che farà bene e trascinerà la squadra”.

RETROSCENA – Spazio anche a qualche aneddoto personale di mercato: “In passato c’è stato l’interesse del Real Madrid nei miei confronti. Anche forte, ben quattro volte. Due quando ero ancora molto giovane, due più avanti. Poi però ho deciso di andare al Barcellona, ma ho sempre ascoltato anche l’offerta dei blancos”.