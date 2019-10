Fabregas e gli addominali scolpiti, Loftus-Cheek lo prende in giro: “Tutto Photoshop…”

Simpatico botta e risposta social tra Cesc Fabregas e Ruben Loftus-Cheek. I due, ex compagni di squadra ai tempi del Chelsea, non si sono persi di vista e continuano spesso a mandarsi qualche messaggio sui social.

L’ultimo siparietto andato in scena riguarda la forma fisica dello spagnolo del Monaco. Fabregas ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto che lo ritrare in ottima forma e con degli addominali assolutamente invidiabili con tanto di didascalia simpatica: “Qual è la definizione di successo?”. Immediata la replica di Loftus-Cheek, attualmente infortunato con la maglia del Chelsea: “Gli addominali sono photoshoppati…”.

Un commento che non ha lasciato indifferenti i fan dei giocatori che subito si sono scatenati con commenti di ogni tipo dimostrando di aver apprezzato l’ironia tra ex compagni di squadra. In modo particolare, come rivela il Sun, lo stesso Loftus-Cheek ha spiegato come il recupero dall’infortunio subito al tendine d’achille sia difficile da affrontare ma anche un messaggio o un commento positivo da parte di un fan può essere d’aiuto. Insomma, ben vengano anche questi siparietti…