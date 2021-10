Fabregas e l’addio di Messi al Barcellona: “5 giorni prima mi ha detto che avrebbe rinnovato”

Il centrocampista racconta i momenti precedenti all'addio de La Pulce dal club blaugrana

L'addio al Barcellona di Lionel Messi continua a far parlare. In pochi si aspettavano tale decisione con annessa firma al Paris Saint-Germain. Tra le persone, e in questo caso calciatori più sorpresi, anche Cesc Fabregas che ha raccontato un particolare retroscena legato al trasferimento de La Pulce.