Fabregas e quella scommessa persa con Caballero: “Gli regalai una Range Rover ma… era rotta”

Un rigore sbagliato, o meglio, parato. E una Range Rover da regalare al compagno. Cesc Fabregas racconta un aneddoto già conosciuto ma lo fa con tanto di filmato a garantirne la veridicità. Il centrocampista del Monaco, attraverso la propria pagina Instagram, ha ricordato un episodio avvenuto ai tempi del Chelsea quando per colpa di una scommessa persa si trovò a comprare un’auto per il portiere Willy Caballero.

RACCONTO – “In tanti conoscono questa stotira. Era il 2018 e molte persone mi hanno chiesto se fosse vero. Molte volte per molti anni dopo l’allenamento, rimanevo più a lungo per tirare dei rigori. Ho sempre fatto piccole scommesse con i portieri per mettere un po’ di pepe nella sfida e fino a quel momento non avevo mai perso. Un giorno ho avuto troppa fiducia e la situazione mi è sfuggita di mano. Ero con Willy Caballero e gli dissi che se avesse parato il rigore gli avrei procurato una Range Rover. Sfortunatamente per me, l’ha parato davanti a tutta la squadra. Potete immaginare come sia andata. Sono passato dal sentirmi sicuro al più stupido della terra. Ovviamente tutti gridavano e ridevano che dovevo pagare il mio debito. Allora sono andato in un cantiere dove demolivano le auto e ho trovato una Range Rover distrutta che non poteva essere utilizzata. L’ho pagata 950 sterline. Il giorno dopo l’hanno portata sul campo di allenamento… La lezione della storia è: non scommettere a tutti i costi”. Fabregas ha mostrato poi in un filmato cosa è accaduto in quel momento, quando Caballero vide l’auto…