Fabregas: “Futuro City? Guardiola stanco. Dipende da quanto resterà”

Quale sarà il futuro del City dopo aver vinto tutti i trofei in questa stagione? Fabregas ha la sua idea...

In casa Manchester City si fa ancora, e giustamente, festa per il Treble conquistato questa stagione. Premier League, FA Cup e, finalmente, la Champions League ma già c'è chi si interroga quale possa essere il futuro del club dopo aver vinto ogni trofeo possibile. Cesc Fabregas, come riportato da Mundo Deportivo, ha fatto alcune riflessioni analizzando da cosa dipenderà il destino della squadra.