Fabregas incorona Mané: “Tra i primi tre giocatori al mondo”

Sadio Mané sta vivendo un’annata da urlo. Ai gol in quantità fa eco la vittoria in Champions League. L’esterno senegalese si è fatto apprezzare anche dai più scettici e dai colleghi. Tra questi ultimi c’è anche Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo, ora in forza al Monaco, ha espresso via Twitter la sua opinione sul giocatore del Liverpool: “Mané, per me, è uno dei tre migliori giocatori al mondo e lo è da diverso tempo. Alto livello superiore”. Il suo tweet ha ricevuto diversi apprezzamenti dagli appassionati, concordi sul parere dell’ex Barcellona.