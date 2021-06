Fabregas: “Messi farebbe bene a rimanere al Barcellona. Con Laporta futuro roseo”

Il consiglio dell'ex compagno di squadra di Messi

L'ex centrocampista del Barcellona Cesc Fabregas ha parlato del futuro dell'attaccante catalano Lionel Messi. L'argentino è in scadenza di contratto ed ha ricevuto offerte dal Psg e dall'Inter Miami, ma potrebbe restare nel club catalano. Nel frattempo l'ex compagno di squadra gli dà un consiglio: "Non so cosa farà Messi, ma spero che rimanga al Barcellona. Questa è una decisione molto personale ma Leo ha dato tanto al club e merita di giocare per molti anni e vinca ancora tanto. Sono contento che Laporta sia diventato presidente. È calmo, esperto e sa cosa fare e come operare per il club catalano. Spero che riporti il ​​Barcellona dove merita di stare" sottolinea Fabregas.