Fabregas: “Mourinho mi disse che avremmo vinto il campionato se fossi andato al Chelsea”

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata da Cesc Fabregas a Rio Ferdinand, tanti temi affrontati. Dall’esperienza all’Arsenal, fino a quella al Barcellona. Ma anche il passaggio, all’inizio tanto strano, al Chelsea. Lui, ex Gunners, si era ritrovato a vestire la maglia blues, quella dei rivali londinesi. Il merito, o la colpa, fu di José Mourinho e delle sue doti di persuasione…

Fabregas: la mossa di Mourinho per convincerlo

L’attuale centrocampista del Monaco ha voluto raccontare il momento del suo passaggio dal Barcellona al Chelsea nel 2014. Fabregas, tra i tanti dubbi da ex Gunners, venne convinto dal mister portoghese che usò parole importanti per farlo tornare a Londra. “Una volta ci siamo incontrati con Mourinho e mi ha detto: ‘Ho bisogno di due giocatori. Voglio far firmare Diego Costa. E se vieni anche tu, sono sicuro che il Chelsea vincerà il titolo‘”. Dopo quelle parole Fabregas decise di firmare e la ‘promessa’ di Mourinho venne mantenuta. Proprio sullo Special One, il centrocampista spagnolo ha poi proseguito: “Avendo lavorato con José posso dire che probabilmente è stato il miglior motivatore in assoluto per me. È un grande allenatore e sa cosa fare con i grandi giocatori. Il tempo trascorso con Mourinho al Chelsea è stato fantastico. Se all’epoca in cui giocavo per l’Arsenal, mi avessero detto che sarei stato felice al Chelsea, avrei risposto dando del pazzo a chi me lo diceva. Ma il feeling che c’è tra club, fan e tutte le persone che lavorano al Chelsea è davvero speciale e tutto questo mi ha reso molto felice. Sapevo che tornare a lavorare con Mourinho poteva essere un passo importante della mia carriera e così è stato”.