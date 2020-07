Fabregas racconta Piqué: “Un matto. Una volta bucò le gomme dell’auto del nostro portiere e…”

Tante partite condivise sul campo, ma anche diversi momenti particolari vissuti al di fuori del terreno di gioco. Cesc Fabregas racconta Gerard Piqué e il loro rapporto d’amicizia che comprende anche qualche aneddoto davvero curioso sul difensore del Barcellona. Parlando alla BBC, il centrocampista attualmente al Monaco, ha rivelato un retroscena singolare…

Fabregas: “Piqué un matto. Bucò le gomme dell’auto del nostro portiere”

“Con Gerard ho iniziato a giocare all’età di 10 anni. Non è cambiato molto, ma adesso è un uomo d’affari e la sua immagine è completamente diversa rispetto a prima”, ha esordito Fabregas parlando dell’ex compagno e amico. “Faceva sempre cose folli. Un giorno ha fatto scoppiare le gomme della macchina del nostro portiere che mentre tornava a casa, a metà strada si è ritrovato bloccato in autostrada”, ha detto lo spagnolo che poi ha sentenziato su Piqué: “Sicuramente penso sia tra i primi due giocatori più pazzi che abbia mai incontrato“. I due hanno giocato insieme al Barcellona dal 2011 al 2014 vincendo tutto quello che si poteva vincere in Spagna e in Europa. Pazzi ma talentuosi e, soprattutto, vincenti…

