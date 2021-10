Falcao è tornato a ruggire grazie… ad un rituale speciale prima di ogni gara

Il curioso rito dell'attaccante colombiano del Rayo Vallecano

Un vero e proprio magic momento per il bomber colombiano Radamel Falcao che con le sue reti sta trascinando il Rayo Vallecano in Liga. L'ultima è stata davvero decisiva per il suo club e non solo... Infatti, il suo gol al Barcellona, il quarto stagionale, è costato la panchina a Ronald Koeman, esonerato dopo la gara dai vertici blaugrana.

Ma cosa si nasconde dietro lo stato di grazie del centravanti? Secondo El Transistor ci sarebbe un rituale molto particolare che l'attaccante sta mettendo in atto prima di ogni gara. Falcao, da quanto si apprende, prima di ogni partita, si reca in un albergo per concentrarsi e isolarsi dal "resto del mondo". In modo particolare s allontana dalla sua vita in famiglia e dai suoi quattro figli per cercare massima attenzione e serenità. Un modo per raccogliere al meglio tutte le energie da impiegare poi nelle sfide di campionato.