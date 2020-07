Falcao, guerra aperta col Galatasaray: lui vuole restare ma il club vuole cederlo e incassare…

Radamel Falcao vuole rimanere al Galatasaray, ma il club turco non la pensa allo stesso modo… Non è una bella situazione quella che sta vivendo l’ex calciatore di Monaco e Atletico Madrid. Infatti, fuori per oltre metà delle gare stagionali, l’attaccante vorrebbe rimanere anche per la prossima stagione. Di diverso avviso la società.

Falcao è un caso: guerra aperta col Galatasaray

Falcao è senza dubbio tra i giocatori più esperti del Galatasaray ma i continui infortuni ne hanno decisamente condizionato la stagione. Il bomber colombiano ha saltato oltre la metà delle gare ufficiali in quest’annata ed è per questo che la società turca avrebbe deciso di privarsene ed investire i soldi della sua cessione.

Il bomber però non sembra essere intenzionato ad accettare le eventuali proposte che arriveranno per lui: da qui una vera e propria guerra che, secondo il Mundo Deportivo, è destinata a durare salvo non si trovi una mediazione. Terim, tecnico del Galatasaray, in tal senso potrebbe dare una mano a risolvere la vicenda parlando con le parti e spiegando se intende puntare su Falcao o meno nella prossima stagione.

