Falcao: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Ronaldo il Fenomeno. Ora sogno…”

Parla l'attaccante colombiano del Rayo Vallecano

Radamel Falcao si racconta in una interessante intervista rilasciata a Europa Press e riportata da AS . L'attaccante colombiano ora al Rayo Vallecano ha parlato del suo presente ma anche di qualche desiderio realizzato o ancora da realizzare.

Sul presente, la sfida contro il Real Madrid del weekend di Liga e le ambizioni: "Le aspettative sono alte per la gara col Real Madrid. Siamo motivati e giocare queste partite ti dà quel qualcosa in più. La chiave è il lavoro, la costanza e l'essere compatti. Combattere tutti insieme". A livello personale sul suo ritorno nella Liga: "Volevo giocare e continuare in un campionato competitivo. Venire qui è stata la scelta ideale anche in chiave Nazionale".