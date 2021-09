Falcao ricomincia dal Rayo Vallecano e dal numero… 3: “In memoria di mio padre”

Una scelta molto speciale per il bomber colombiano

Radamel Falcao è pronto ad iniziare un'altra tappa della sua carriera. Dopo l'esperienza al Galatasaray in Tuchia, ecco il ritorno in Liga con la maglia del Rayo Vallecano . Nelle scorse ore la presentazione ufficiale con la sorpresa del numero di maglia scelto. Per un bomber di razza come il colombiano ci si sarebbe aspettato un 9 o qualcosa di molto diverso da quello poi scelto... il numero 3 .

Ebbene sì, l'ex anche Atletico Madrid ha scelto una maglia che solitamente rappresenta un difensore ma lo ha fatto per un motivo preciso: omaggiare suo padre, morto alcuni anni fa. Nel corso della sua presentazione ufficiale, Falcao ha raccontato: "Sono molto grato che il numero 3 si sia liberato. E ringrazio Fran García per averlo lasciato libero. Per mio padre aveva molto significato, mi trasmetteva la passione per questo sport, giocava con quel numero, è quello che gli piaceva di più e penso non ci sia cosa migliore che giocare con il numero 3 per lui". Il padre del bomber era stato un calciatore professionista e giocava come difensore. L'uomo è morto tragicamente nel 2019 a seguito di un infarto.