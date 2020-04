Farfan racconta Raul: “Era incredibile, prendeva in giro i portieri”

Raul Gonzalez Blanco dopo aver lasciato le chiavi del Bernabeu a Cristiano Ronaldo si è trasferito in Germania allo Schalke 04. Lo spagnolo è rimasto nella Rurh per due stagioni segnando 40 gol in 98 partite. Una media comunque non male considerando che il giocatore era ormai a fine carriera. In quella squadra giocava anche Jefferson Farfan, ora in forza alla Lokomotiv Mosca.

IL RACCONTO – L’attaccante peruviano ha parlato dell’ex compagno durante una diretta Instagram con il connazionale Guerrero. Alla domanda sull’ex leggenda del Real Madrid, Farfan ha risposto così: “Ti giuro Pablo. Prendeva letteralmente in giro i portieri. Faceva gol di destro, di sinistro e con sombreri. Inoltre faceva tunnel a tutti”. Una testimonianza di stima nei confronti di un giocatore che ha fatto innamorare tanti appassionati nel mondo.