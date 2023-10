Farioli su Beka Beka: “I calciatori non sono supereroi. Serve più sensibilità”

"Il messaggio che voglio far passare è di rispettare la vita privata di Alexis ". Così Francesco Farioli , allenatore del Nizza , sulla vicenda che ha visto coinvolto Alexis Beka Beka . Il classe 2001 ha minacciato il suicidio nella giornata di venerdì ( Qui la notizia completa ). Per fortuna, si è evitato il tragico gesto anche grazie all'intervento di una psicologa e delle forze dell'ordine.

"Quanto successo ci ha molto toccato"

Non è stata una conferenza stampa facile per Francesco Farioli. Il suo Nizza, dopo un avvio importante di stagione, affronterà il - sorprendente - Brest. I pensieri, però, erano tutti per Alexis Beka Beka: "Oggi non è un'abituale vigilia del match. Quanto successo ieri ci ha molto toccato. Parlo dello staff, dei giocatori, del club e dei tifosi, ma in generale di tutto il mondo del calcio. Per fortuna Alexis sta bene, sta ricevendo tutte le attenzioni necessarie", ha commentato l'allenatore italiano.