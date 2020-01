Fattorino consegna la pizza a bordo campo… in motorino!

La voglia di pizza assale nei momenti più disparati e perché no anche mentre si è allo stadio. Così alcuni tifosi durante l’intervallo del match Leyton Orient – Newport County di League Two si sono visti consegnare le pizze direttamente da un rider di Papa John, famosa catena di pizzerie in franchising statunitense. Il rider a bordo del suo motorino è entrato letteralmente sugli spalti per consegnare ai tifosi pizze calde.

Una “invasione” che fa parte di un accordo di sponsorizzazione tra il club e la catena di pizzerie come ha spiegato Giles Codd, direttore marketing di Papa John.