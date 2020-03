Faubert svela: “Il Real mi chiamò mentre ero in pullman…”

Non saranno sicuramente molti quelli che si ricorderanno di Julien Faubert. Il giocatore francese ora milita nell’Etoile, squadra di Serie C francese, ma nella sua carriera può vantare di aver vestito la maglia del Real Madrid. Era il 2009 e il giocatore militava nel West Ham e sul pullman verso una partita ricevette una chiamata.

CHIAMATA ‘REAL’ – A svelarlo è proprio il giocatore al Mundo Deportivo: “Eravamo in autobus e stavamo andando allo stadio. Quel giorno giocavamo contro il Fulham. Ad un certo punto ricevetti una chiamata: “Buongiorno, lavoro per il Real Madrid e dobbiamo parlare con lei”. Io riagganciai dicendo che stavo per giocarmi una partita importante. Dopo i 90 minuti sul telefono mi trovai 30 messaggi e 50 chiamate. Capii quindi che si trattava di una cosa seria. Il mio agente poi mi confermò che il Real Madrid voleva parlarmi in un hotel a Heathrow. Era l’ultimo giorno di mercato”. Alla fine Faubert accettò l’offerta dei Blancos, ma scese in campo solamente 52 minuti fino a fine stagione.