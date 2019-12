Fekir e il paragone con… Messi: “Siamo simili, ci assomigliamo…”

Nabil Fekir come… Lionel Messi. Un paragone che sembra azzardato ma che lo stesso calciatore del Betis Siviglia ha fatto, con le dovute proporzioni, parlando in un’intervista a Telefoot. L’ex Lione ha parlato delle sue qualità e delle sue caratteristiche in campo mettendole a confronto con quelle del sei volte Pallone d’Oro argentino.

SIMILE A MESSI – “Siamo attori che entrano in campo per soddisfare il pubblico”, ha detto Fekir. “ Per quanto riguarda Messi, abbiamo stili di gioco simili. Non siamo matti, non sono bravo come lui, ma per certi aspetti gli assomiglio. È il giocatore che la gente vuole guardare e che fa innamorare le persone al calcio”. “Passo svelto, piede sinistro. Insomma. Siamo simili…”, ha concluso il classe 1993 arrivato in Liga per circa 20 milioni di euro dalla Francia dopo essere stato in Ligue 1 dal 2013.