Felipe Melo su Messi: “Se gli do un calcione, si rialza e ne prende un altro”

Sono giorni intensi questi per Felipe Melo. Il centrocampista del Palmeiras nei giorni scorsi ha avuto una polemica aperta con Giorgio Chiellini dopo le frasi dette dal capitano della Juventus riguardo all’ex compagno. Una ferita che sembra destinata a rimanere aperta tra i due. Durante un’altra intervista rilasciata ad Olé, Melo ha parlato di Leo Messi ricordando di averlo affrontato quando era ancora in nazionale.

Messi giocatore speciale

Queste le parole di Melo sull’argentino: “L’ho affrontato tante volte, è un giocatore speciale. Se gli do un calcione, si rialza e torna per prendersene un altro. Non ha paura di nulla. Leo è sicuramente tra i tre migliori calciatori della storia. Mi ricorderò sempre della nostra vittoria con la Nazionale brasiliana contro l’Argentina a Rosario, vincemmo 3-1 e non gli lasciammo fare niente. Potrò dire ai miei nipoti che sono riuscito a fermare Messi”.

Chiellini-Melo, nervi tesi

Tutt’altre parole invece ha usato Felipe Melo per commentare le frasi del libro di Giorgio Chiellini: “Penso che abbia un problema con me perché quando abbiamo giocato contro il Siena gli ho dato una testata. Dopo quell’episodio, non abbiamo più parlato. Ora ha scritto questo libro e penso che abbia creato questa polemica per venderlo. Ho già detto quello che devo dire, su quello che è successo alla Juve potrei scrivere mille libri. Non mi ha chiesto scusa, ma non ci son problemi: ognuno fa quello che vuole, ma poi se ne deve prendere la responsabilità. Avrebbe dovuto prendere esempio da Javier Zanetti, un grande, che nel suo libro non ha mai parlato della Juve. Tra l’altro credo che non sia questo il momento per pubblicare un libro, c’è gente che muore”. Il difensore della Juventus però ha preferito non rispondere all’ex compagno di squadra.