Felipe Melo su Messi: “Prima della partita lo bacerei, poi lo prenderei a calci”

Dopo aver vinto la sua terza Copa Libertadores (questa volta con il Fluminense) è un periodo sicuramente dopo per Felipe Melo, calciatore con un passato anche in Italia tra Fiorentina, Juventus e Inter. In queste ore, il centrocampista brasiliano ha anche parlato di due calciatori che conosce molto bene: German Cano e Lionel Messi, definendo il primo (suo compagno alla Fluminense) come il numero due dell'Argentina, dietro solo al calciatore oggi all'Inter Miami. Sul Pallone d'Oro, Felipe Melo spiega: "Sono felice per Messi, ma sono brasiliano e volevo che il Brasile vincesse con Neymar. Cosa farei se dovessi giocare contro Messi? Prima della partita lo bacerei poi lo prenderei a calci e alla fine gli chiederei la maglia...".