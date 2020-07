Fellaini, dall’ospedale per il coronavirus all’esordio da record: tre gol (e vittoria) in 8 minuti

Marouane Fellaini assoluto protagonista della vittoria del suo Shandong Luneng contro il Dalian Pro. L’ex giocatore del Manchester United ha messo a segno una tripletta all’esordio stagionale del campionato ribaltando l’iniziale svantaggio dei suoi. Un tris da record, messo a segno in appena 8 minuti.

Fellaini: dal coronavirus al tris vincente

Una giornata memorabile per Fellaini che grazie ai suoi tre gol regala la prima vittoria alla sua squadra, ma soprattutto si mette alle spalle un periodo davvero delicato, iniziato con la positività al coronavirus. Il belga, infatti, era stato il primo giocatore del campionato cinese ad aver contratto il Covid-19. A quanto pare, però, dopo il periodo in ospedale, tutto è tornato alla normalità e anzi, anche meglio…

Fellaini era stato ricoverato in ospedale per ben tre settimane e grazie anche a questa tripletta può davvero provare a dimenticare il passato. Un tris magnifico per il belga che ha realizzato tre gol in appena 8 minuti dal 79′ all’86’ facendo iniziare con il botto il campionato dello Shandong che sogna il titolo che si giocherà fino alla fine.