Fellaini non dimentica il passato e presta 3 milioni al “suo” Standard Liegi

In questo periodo di crisi economica e sanitaria, tanti club stanno soffrendo per i mancati incassi derivanti dai diritti tv e alcuni sono sull’orlo del tracollo. E’ il caso dello Standard Liegi. La società belga potrebbe incappare in una retrocessione per motivi economici e un suo ex giocatore ha deciso di donare un’importante cifra di denaro per salvarla.

FELLAINI – Il giocatore in questione è Marouane Fellaini. L’ex Manchester United ha giocato per 4 anni allo Standard dove ha fatto anche il suo esordio tra i professionisti. Secondo quanto raccolto dall’Ansa il belga presterà 3 milioni di euro affinché la società possa provvedere a tutte le spese. Un gesto importante da parte del centrocampista che evidentemente non ha dimenticato il suo passato calcistico.