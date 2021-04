Fenerbache, positivo al Covid il presidente Ali Koc

Non si placano i contagi da Covid nel mondo del pallone. Se in Italia si stanno susseguendo quelli relativi agli atleti azzurri impegnati nelle scorse settimane con le gare per la Nazionale, anche in Turchia le cose non vanno proprio meglio.

Nel campionato turco, infatti, i casi di positività al Covid sono in netto aumento e stanno coinvolgendo anche i vertici delle varie società Ultimo, il patron del Fenerbache Ali Koc.

A rendere nota la situazione del numero uno è la stessa società con un comunicato ufficiale pubblicato anche sui profili social del club: “Il test Covid-19 del nostro presidente Ali Koc, effettuato ieri, ha dato esito positivo. La salute generale del nostro presidente è buona e il suo isolamento sta continuando a casa sua”.

Una notizia negativa per il club che è reduce dal successo in campionato contro il Denizlispor che ha permesso al Fenerbache di portarsi al secondo posto in campionato a quota 62 punti, uno solo in più del Galatasaray e 2 in meno della capolista Besiktas che, però, vanta anche una partita in meno ancora da disputare.