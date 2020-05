Fenerbahce, c’è Kuyt per la panchina

Prima calciatore, adesso allenatore. Il Fenerbahce starebbe pensando seriamente a Dirk Kuyt per il posto di allenatore della prima squadra. L’ex giocatore anche del Liverpool, al momento mister delle giovanili del Feyenoord, sarebbe il candidato principale alla guida del club turco.

Stando a quanto si apprende da diversi media, tra cui Football Oranje, Kuyt, che da giocatore ha vestito la maglia del Fenerbahce dal 2012 al 2015, sarebbe pronto alla prima esperienza vera da allenatore in carriera. Ricordiamo che il campionato in Turchia è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus e il Fenerbahce, con 40 punti in 26 partite, è attualmente in settima piazza. La ripresa potrebbe avvenire il prossimo 12 giugno.