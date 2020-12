Fenerbahce, l’omaggio del club a coppia di anziani tifosi che non c’è più

Il calcio regala storie ed emozioni. Non solo per quello che accade in campo. Spesso i protagonisti sono anche i fan e gli appassionati. Soprattutto in questi lunghi mesi senza tifosi sugli spalti, a diventare protagonisti sono state le società che hanno provato in modo virtuale o con “cartonati” a riprodurre in parte la presenza del pubblico nei vari settori. Quanto accaduto nelle scorse ore in Turchia, in casa del Fenerbahce, però, è assolutamente strappalacrime.

Fenerbahce, omaggio a coppia di tifosi che non c’è più

In occasione dell’ultima partita disputata in casa contro lo Yeni Malatyaspor, il Fenerbahce ha voluto omaggiare una coppia di tifosi che non potrà, purtroppo, più presenziare allo stadio. Da quanto si deduce dai vari post social della società e dai commenti apparsi dagli altri sostenitori, i due signori sono entrambi defunti.

Nelle immagini si vede come nel corso degli anni, la coppia sia stata assolutamente fedele al club turco, sempre presente nel proprio posto sugli spalti. Col passare del tempo, però, la donna è rimasta sola (dal 2016) ma sempre nello stesso seggiolino che occupava in precedenza con suo marito. In questo weekend, però, la triste notizia: la signora ha raggiunto il suo compagno.

Ecco perché la società turca ha deciso di mettere un cartonato che rappresenta i due signori insiem, ancora una volta, un’ultima volta. Un gesto che ha raccolto l’emozione di tutti gli appassionati, non solo del Fenerbahce.