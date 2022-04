Ferdinand: “Dovrebbero già scrivere il nome di Benzema per il prossimo Pallone d’Oro”

L'ex difensore esalta la prova del francese in Champions

C'è chi, come Iker Casillas, non ha trovato le parole giuste per descrivere la prestazione di Karim Benzema contro il Chelsea con una tripletta decisiva nell'1-3 del Real Madrid allo Stamford Bridge. E poi c'è chi, invece, ha le idee decisamente chiare su di lui. Parliamo di Rio Ferdinand che negli studi di BT Sport ha lodato l’attaccante francese spingendosi anche al futuro.