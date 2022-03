Ferdinand e il rinnovo di Salah: “Vuole essere una stella del Liverpool o si tratta di soldi?”

L'ex difensore ha commentato le vicende sul futuro dell'attaccante egiziano

In casa Liverpool tiene banco il futuro di Mohamed Salah . Da diverse settimane, oramai, si parla del rinnovo dell'attaccante egiziano che ancora tarda ad arrivare. Difficile da capire quali siano le motivazioni ma per ora nell'ambiente Reds non sembrano esserci particolari timori. Eppure, c'è chi, come Rio Ferdinand , è uscito allo scoperto lanciando un chiaro messaggio all'ex giocatore anche della Roma.

Parlando a BT Sport, come riportato dal Sun, l'ex difensore inglese non ha fatto giri di parole "mettendo fretta" a Salah: "Insomma, il Liverpool in questo momento sembra in una posizione forte. Come squadra sta bene e sta ottenendo risultati di un certo livello. Penso che Salah dirà (all'incontro per il rinnovo ndr) 'Ecco io sono qui e sono tra i migliori giocatori nel mio ruolo. Voglio questo e quello'. Il Liverpool a sua volta risponderà che ha una linea con determinati parametri. La vera domanda è cosa farà Salah. Diventerà una stella e un idolo indiscusso del Liverpool rimanendo nei limiti del salario che vuole il club, oppure si tratta solo di una questione di soldi? Il futuro ci darà questa risposta...".